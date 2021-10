Roma, studenti strappano striscione ai No green pass: “Fuori i fascisti dal corteo”. Tensione alla manifestazione dei Cobas – Video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo i disordini e le violenze di matrice fascista, con l’assalto alla sede della Cgil e gli scontri durante la manifestazione dei No green pass di sabato scorso, si è svolta senza particolari problemi l’iniziativa di protesta organizzata a Roma dai sindacati di base, nel giorno dello sciopero generale. Qualche momento di Tensione si è avuto però quando alcuni studenti medi hanno raggiunto la coda del corteo, dove erano presenti qualche decina di manifestanti No green pass, per strappargli uno striscione. Tutto mentre dagli stessi studenti medi sono partiti cori rivolti contro il gruppo che contesta la certificazione verde: “Fuori i fascisti dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Dopo i disordini e le violenze di matrice fascista, con l’assaltosede della Cgil e gli scontri durante ladei Nodi sabato scorso, si è svolta senza particolari problemi l’iniziativa di protesta organizzata adai sindacati di base, nel giorno dello sciopero generale. Qualche momento disi è avuto però quando alcunimedi hanno raggiunto la coda del, dove erano presenti qualche decina di manifestanti No, per strappargli uno. Tutto mentre dagli stessimedi sono partiti cori rivolti contro il gruppo che contesta la certificazione verde: “dal ...

