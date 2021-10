Nobel per l'Economia, premiati Card, Angrist e Imbest (Di lunedì 11 ottobre 2021) La banca di Svezia ha assegnato questa mattina il Nobel per l'Economia 2021. premiati il canadese dell'University of California David Card (che ha ottenuto metà riconoscimento), l'americano Joshua D. Angrist del Massachusetts Institute of Technology e l'olandese Guido W. Imbens della Stanford University (che condividono la seconda metà di riconoscimento). A Card sono stati riconosciuti i "contributi empirici all'Economia del lavoro". In particolare, spiega una nota dell'Accademia di Svezia, "attraverso esperimenti sul campo, Card ha analizzato gli effetti del salario minimo, dell'immigrazione e dell'educazione sul mercato del lavoro. I suoi studi dei primi anni 90 hanno sfidato la saggezza convenzionale, portando a nuove analisi e ulteriori ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 11 ottobre 2021) La banca di Svezia ha assegnato questa mattina ilper l'2021.il canadese dell'University of California David(che ha ottenuto metà riconoscimento), l'americano Joshua D.del Massachusetts Institute of Technology e l'olandese Guido W. Imbens della Stanford University (che condividono la seconda metà di riconoscimento). Asono stati riconosciuti i "contributi empirici all'del lavoro". In particolare, spiega una nota dell'Accademia di Svezia, "attraverso esperimenti sul campo,ha analizzato gli effetti del salario minimo, dell'immigrazione e dell'educazione sul mercato del lavoro. I suoi studi dei primi anni 90 hanno sfidato la saggezza convenzionale, portando a nuove analisi e ulteriori ...

