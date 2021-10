No green pass, Montesano: “Gravissimo fare di tutta l’erba un ‘fascio'” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ormai è passata la versione ‘ufficiale’. Il ‘coccodrillo’ per i manifestanti era già bello pronto. Domina sui media una serie di falsità, galoppa su tutte le reti in maniera inesorabile il lavaggio del cervello e la versione già preparata. E’ Gravissimo, si sta facendo di tutta l’erba un ‘fascio'”. Enrico Montesano non ci sta e commenta così all’Adnkronos i fatti di sabato, e l’epilogo di violenza scaturito dalla manifestazione no green pass di Piazza del Popolo. “In quella piazza -incalza l’attore romano, che non ha mai nascosto le sue posizioni anti green pass- c’era gente pacifica, di ogni tipo, donne, mamme, nonne, lavoratori. E questi sarebbero tutti reazionari fascisti? Vogliamo scherzare?”. “La violenza si ... Leggi su italiasera (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Ormai èata la versione ‘ufficiale’. Il ‘coccodrillo’ per i manifestanti era già bello pronto. Domina sui media una serie di falsità, galoppa su tutte le reti in maniera inesorabile il lavaggio del cervello e la versione già preparata. E’, si sta facendo diun'”. Enriconon ci sta e commenta così all’Adnkronos i fatti di sabato, e l’epilogo di violenza scaturito dalla manifestazione nodi Piazza del Popolo. “In quella piazza -incalza l’attore romano, che non ha mai nascosto le sue posizioni anti- c’era gente pacifica, di ogni tipo, donne, mamme, nonne, lavoratori. E questi sarebbero tutti reazionari fascisti? Vogliamo scherzare?”. “La violenza si ...

