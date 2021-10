No Green pass, Castellino dal palco: «Assediamo la Cgil!», l’annuncio davanti ai poliziotti in piazza – Il video (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cosa non ha funzionato in questa piazza? Chi ha sbagliato? Queste le domande che pone Nicola Porro, in apertura della nuova puntata di Quarta Repubblica, nel mostrare un documento inedito. Si tratta di un video che contiene le dichiarazioni del leader di Forza nuova, pronunciate dal palco della manifestazione no vax e no Green pass di piazza del Popolo a Roma. Giuliano Castellino aveva dunque annunciato un’ora e un quarto prima dal palco della piazza l’assedio alla sede della Cgil poi andato in scena di lì a poco. «Si parte tutti verso la Cgil», aveva urlato dal palco incitando la folla. Ecco le parole di Castellino: «Sapete chi ha permesso che il Green pass ... Leggi su open.online (Di lunedì 11 ottobre 2021) Cosa non ha funzionato in questa? Chi ha sbagliato? Queste le domande che pone Nicola Porro, in apertura della nuova puntata di Quarta Repubblica, nel mostrare un documento inedito. Si tratta di unche contiene le dichiarazioni del leader di Forza nuova, pronunciate daldella manifestazione no vax e nodidel Popolo a Roma. Giulianoaveva dunque annunciato un’ora e un quarto prima daldellal’assedio alla sede della Cgil poi andato in scena di lì a poco. «Si parte tutti verso la Cgil», aveva urlato dalincitando la folla. Ecco le parole di: «Sapete chi ha permesso che il...

