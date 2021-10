Nettuno | progetto “Scuole sicure” | Polizia locale in classe per informare sui pericoli della droga

(Di lunedì 11 ottobre 2021)– Il Comune diha partecipato al bando “” del Ministero dell’Interno ed ha ottenuto un finanziamento relativo al fondo per lazza urbana. Ilriguarderà l’anno scolastico 2021/2022 e si svolgerà dal mese di ottobre 2021 fino a maggio 2022 e si svilupperà in due fasi: una con la realizzazione di un sistema di videosorveglianza finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope davanti ad alcunesecondarie di primo e secondo grado; l’altra fase riguarderà la sorveglianza e l’attività educativa, formativa e informativa ad opera del personale, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche ...

