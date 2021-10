Metroid Dread | trucchi e consigli per iniziare

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Se l’idea dila vostra avventura invi mette terrore, con i nostripotete partire col piede giusto La serieè tosta per natura enon fa eccezione: potreste dunque aver bisogno dipercome si deve ad affrontare l’avventura. Il level design labirintino ha da sempre contraddistinto la saga, e il capitolo dal weekend di esordio migliore non fa certo eccezione. Inoltre, l’esperienza che avete maturato con altrivania come ad esempio Ender Lilies potrebbe non bastarvi per affrontare alcune delle sfide che il gioco ha in serbo per i veterani del genere e/o della serie. Ad ogni modo, se state cercando disperatamente ...