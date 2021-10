Lulù Selassié gelosa di Manuel fa una scenata a Sophie: “Lo voglio per me” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una festa finita male Come ogni sabato sera, anche l’altro ieri all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 tutti i concorrenti del reality show hanno organizzato una festa con musica, drink e balli fino a notte fonda. Ovviamente gli inquilini del loft di Cinecittà si sono divertiti parecchio ma l’armonia purtroppo si è rotta L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 11 ottobre 2021) Una festa finita male Come ogni sabato sera, anche l’altro ieri all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6 tutti i concorrenti del reality show hanno organizzato una festa con musica, drink e balli fino a notte fonda. Ovviamente gli inquilini del loft di Cinecittà si sono divertiti parecchio ma l’armonia purtroppo si è rotta L'articolo proviene da KontroKultura.

Gioia11625035 : RT @fanpage: 'Violenze fisiche e psicologiche, bullismo, revenge porn e disturbi alimentari: #Lulù continua a essere vista come una bamboli… - fanpage : 'Violenze fisiche e psicologiche, bullismo, revenge porn e disturbi alimentari: #Lulù continua a essere vista come… - Nicla_David : Beh, ha ragione. Per la rete siete solo marketing che deve funzionare non persone. - Anchorhar : RT @heythreshold: 'abbiamo già parlato io e manu, ci vogliamo bene e vogliamo goderci i momenti belli che ci regala la vita' comprensione… - xdaydrxms : RT @heythreshold: 'abbiamo già parlato io e manu, ci vogliamo bene e vogliamo goderci i momenti belli che ci regala la vita' comprensione… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié a confronto, il ragazzo chiarisce: 'In questo momento non voglio niente' Si acuisce la crisi tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella Casa del Grande Fratello Vip . La coppia è sempre più distante e lo conferma il nuovo chiarimento messo in atto dal ragazzo nei confronti della coinquilina, alla quale non si ...

L'amico di Manuel Bortuzzo contro Lulù: 'Gli stai rovinando il suo GF' Un amico di Manuel Bortuzzo ha scritto un messaggio al vetriolo contro Lulù Hailé Selassié. Argomenti trattati Manuel Bortuzzo: l'amico contro Lulù Manuel Bortuzzo e Lulù: lo sfogo Manuel Bortuzzo: la reazione di Lulù Alex Castelluccio, tatuatore e migliore amico di ...

Manuel Bortuzzo ecco cosa pensano i suoi genitori di Lul Selassi le loro parole Gossip News Si acuisce la crisi tra Manuel Bortuzzo enella Casa del Grande Fratello Vip . La coppia è sempre più distante e lo conferma il nuovo chiarimento messo in atto dal ragazzo nei confronti della coinquilina, alla quale non si ...Un amico di Manuel Bortuzzo ha scritto un messaggio al vetriolo controHailé. Argomenti trattati Manuel Bortuzzo: l'amico controManuel Bortuzzo e: lo sfogo Manuel Bortuzzo: la reazione diAlex Castelluccio, tatuatore e migliore amico di ...