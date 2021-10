Leggende Pokémon: Arceus sarà davvero open world? (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’atteso Leggende Pokémon: Arceus potrebbe non essere l’open world che molti si aspettavano. Scopriamo insieme i dettagli in questa news Non è un segreto che il connubio Pokémon ed open world popoli le fantasie dei fan da molto tempo ormai. Fin da prima del rilascio di Pokémon Spada e Scudo, i sostenitori della saga fantasticavano su di un nuovo titolo con una struttura simile a quella di Breath Of The Wild. Leggende Pokémon: Arceus si è subito imposto come il vero punto di svolta per la serie, che sembrava voler abbracciare una struttura completamente open world. Ora però, a pochi mesi dall’uscita, giungono nuove conferme che potrebbero lasciare ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’attesopotrebbe non essere l’che molti si aspettavano. Scopriamo insieme i dettagli in questa news Non è un segreto che il connubioedpopoli le fantasie dei fan da molto tempo ormai. Fin da prima del rilascio diSpada e Scudo, i sostenitori della saga fantasticavano su di un nuovo titolo con una struttura simile a quella di Breath Of The Wild.si è subito imposto come il vero punto di svolta per la serie, che sembrava voler abbracciare una struttura completamente. Ora però, a pochi mesi dall’uscita, giungono nuove conferme che potrebbero lasciare ...

Leggende Pokémon Arceus potrebbe deludere alcuni giocatori Tornatosi a mostrare con molti nuovi trailer, Leggende Pokémon Arceus sarà protagonista delle prime grandi uscite su Nintendo Switch del 2022. Sebbene il rilascio di Metroid Dread sia stato particolarmente importante per la compagnia e per i ...

