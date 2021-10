Lazio, Sarri non prova la formazione, la svela all’ultimo minuto per evitare fughe di notizie (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da quando è arrivato alla Lazio, Maurizio Sarri ha cambiato le abitudini della squadra, racconta il Corriere dello Sport. Tanto per cominciare, ha abolito i programmi settimanali e poi svela la formazione solo all’ultimo secondo. “Ancora oggi i programmi settimanali non sono routine fissa, il lavoro viene svelato anche quotidianamente. Una novità che ha stravolto le abitudini del gruppo e che non è stata ancora digerita del tutto, è l’attesa snervante che porta i giocatori a conoscere le scelte di Mau. La formazione non la prova, non dà indizi, confonde le idee, il pissi-pissi nello spogliatoio è continuo. Gli undici si conoscono soltanto poco prima della partenza per lo stadio, nella riunione prepartita. E fino al momento in cui il pullman non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Da quando è arrivato alla, Maurizioha cambiato le abitudini della squadra, racconta il Corriere dello Sport. Tanto per cominciare, ha abolito i programmi settimanali e poilasolosecondo. “Ancora oggi i programmi settimanali non sono routine fissa, il lavoro vieneto anche quotidianamente. Una novità che ha stravolto le abitudini del gruppo e che non è stata ancora digerita del tutto, è l’attesa snervante che porta i giocatori a conoscere le scelte di Mau. Lanon la, non dà indizi, confonde le idee, il pissi-pissi nello spogliatoio è continuo. Gli undici si conoscono soltanto poco prima della partenza per lo stadio, nella riunione prepartita. E fino al momento in cui il pullman non ...

Advertising

Moixus1970 : RT @capuanogio: La #Lazio ha la rosa più vecchia della #SerieA (29 anni e 72 giorni) e crea problemi a #Sarri che chiede un calcio di press… - napolista : #Lazio, #Sarri non prova la formazione, la svela all’ultimo minuto per evitare fughe di notizie Sul CorSport. Una… - capuanogio : La #Lazio ha la rosa più vecchia della #SerieA (29 anni e 72 giorni) e crea problemi a #Sarri che chiede un calcio… - napolista : #Sarri e la vita tra bunker e calcio nella villa all’Olgiata, interamente cablata e con due maxischermi Il Corrier… - infoitsport : Lazio, Bergodi: 'Sarri diverso da Zeman, a me piace molto' -