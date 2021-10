Lazio, Ciro Immobile scalpita: contro l'Inter non vuole mancare (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il bomber biancoceleste ha lavorato a parte nel corso della passata settimana per poter recuperare in tempo, e attende l'ok dello staff medico per riaggregarsi al gruppo ed essere sabato tra i ... Leggi su today (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il bomber biancoceleste ha lavorato a parte nel corso della passata settimana per poter recuperare in tempo, e attende l'ok dello staff medico per riaggregarsi al gruppo ed essere sabato tra i ...

