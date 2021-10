La Sapienza e il microchip sensoriale corporeo…

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Negli ultimi giorni, a partire da venerdì, ha circolato questo screen che attribuisce allaUniversità di Roma l’iniziativa di “agevolazioni per l’installazione disensoriali corporei per studenti e personale”, con tanto di incentivi economici per chi volesse aderire alla sperimentazione. Comunicazioni e avvisi del 6 ottobre 2021 Agevolazioni a favore di studenti e personale della “” per installazione disensoriali Si comunica che è stata attivata la seguente agevolazione riservata agli studenti e al personale dellaper l’installazione disensoriali corporei capaci di monitorare lo stato di salute individuale. La sperimentazione 2021-2022, della durata annuale, partirà nel mese di gennaio. Coloro che vorranno aderire all’iniziativa ...

Circola lo screenshot di un presunto comunicato dell'Universitàdi Roma , rivolto agli studenti e al personale universitario, per la sperimentazione e l'installazione di un "sensoriale". Per i partecipanti sarebbero previste delle agevolazioni e ......si può discutere disenza essere silenziati e istigatori al dubbio". Mantovani/ "Per i vaccini agli under 12 non è il momento, si ammalano raramente" " Dubitare è l'inizio della" ...Qualcuno sta credendo alla storia degli studenti con microchip e agevolazioni all'Università Sapienza di Roma, ma InfoSapienza smentisce ...