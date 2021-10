Intesa sp: al via la prima ‘Elite Lounge’ 2021 per startup (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Prende il via la ‘Intesa Sanpaolo Elite Lounge’ 2021 per le startup. L’iniziativa rientra nella più ampia e pluriennale partnership fra la banca Elite e Piccola Industria Confindustria “per accompagnare le pmi in percorsi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali”, spiega una nota. In più di tre anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 200 imprese provenienti da tutta Italia. Per alcune di esse, Intesa Sanpaolo ha sottoscritto basket bond per un ammontare pari a 130 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 ottobre 2021) Milano, 11 ott. (Adnkronos) – Prende il via la ‘Sanpaolo Eliteper le. L’iniziativa rientra nella più ampia e pluriennale partnership fra la banca Elite e Piccola Industria Confindustria “per accompagnare le pmi in percorsi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali”, spiega una nota. In più di tre anni dallaLounge,Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 200 imprese provenienti da tutta Italia. Per alcune di esse,Sanpaolo ha sottoscritto basket bond per un ammontare pari a 130 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Intesa sp: al via la prima 'Elite Lounge' 2021 per startup... - bizcommunityit : Intesa Sanpaolo, via all'ELITE Lounge 2021 con 20 startup italiane #startup - ItaliaStartUp_ : Intesa Sanpaolo, via all'ELITE Lounge 2021 con 20 startup italiane - Teleborsa - CuoreEconomico : Prosegue la collaborazione con ELITE: sono oltre 200 le società accompagnate dal Gruppo Intesa Sanpaolo nel percors… - _ELITEGroup_ : Al via la 1^ ELITE Intesa Sanpaolo Lounge 2021 per le Startup: Marta Testi, AD ELITE: “Grazie alla #partnership str… -