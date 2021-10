Il «folle volo» di Manfredini nella Divina Commedia

Leggi su panorama

(Di lunedì 11 ottobre 2021) A Ferrara, in occasione del VII centenario di Dante, si riscopre un artista dimenticato. È protagonista di una potente parabola creativa, consumata in una vita breve e drammatica. Il 31 maggio 1907 moriva, in un letto di contenzione nel manicomio lombardo di Mombello, il pittore ferrarese Manfredo. In attesa di dedicargli una sezione nel Museo della follia, che si aprirà in Palazzo dei Diamanti nel 2022, s'inaugura questa mostra, sulla sua opera principale: le 66 illustrazioni per la, edita a Firenze nel 1907. L'editore Giuseppe Nerbini la volle stampare in concorrenza con la sontuosa e raffinata edizione Alinari del 1902-1903, illustrata da Gustave Doré, dandole un taglio più semplice e divulgativo, e affidando a, di coltivata cultura umanistica, anche l'utile commento ...