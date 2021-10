Gf Vip 6: Lulù è messa davanti all’evidenza, Manuel conferma la sua decisione (Di lunedì 11 ottobre 2021) Parte la consueta puntata del lunedì per il Gf Vip 6. Signorini cerca di far ragionare Lulù e farla desistere dall’insistere con Manuel. La principessa abbozza ma non sembra convinta.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 11 ottobre 2021) Parte la consueta puntata del lunedì per il Gf Vip 6. Signorini cerca di far ragionaree farla desistere dall’insistere con. La principessa abbozza ma non sembra convinta.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Heidy_VIP_ : assurdo che a Lulù pare normale che una non può parlare con un ragazzo che solamente bacia e che quindi non sono ni… - Quellochetutti1 : ??Anticipazioni Gf Vip di questa sera - Lulú e Manuel gate - I baci tra Nicola e Miriana - Si scoprirà se Amedeo Gor… - infoitcultura : L’errore di vedere Lulù Selassié al GF Vip solo come una ‘sottona’ - infoitcultura : Lulù Selassiè ha un crollo emotivo: 'Lasciateci in pace', sfogo contro il GF Vip - LaNostraTv - infoitcultura : Gf Vip: Lulù Selassié non accetta la fine con Manuel Bortuzzo e lui reagisce -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Lulù Gf Vip, l'ira di Katia Ricciarelli contro Miriana Trevisan: 'È una falsa' GF VIP GF Vip, Lulù contro Manuel: lo sfogo nella notte. Ma... GF VIP Gf Vip, 'Maria Teresa Ruta e le ore hot nel sarcofago con... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana Trevisan furibonda contro Raffaella Fico:...

Grande Fratello Vip 2021, 9a puntata/ Diretta: Pago torna nella casa per Miriana ...ghiotta anticipazione sulla nuova puntata di oggi del Grande Fratello Vip: stasera assisteremo ad un inedito quanto necessario faccia a faccia tra Manuel e le sorelle Selassié . Non solo Lulù, dunque,...

Manuel Bortuzzo esplode dopo lennesima scenata gelosia di Lul Non rompermi i cogloni Gossip News GFGFcontro Manuel: lo sfogo nella notte. Ma... GFGf, 'Maria Teresa Ruta e le ore hot nel sarcofago con... TELEVISIONE Gf, Miriana Trevisan furibonda contro Raffaella Fico:......ghiotta anticipazione sulla nuova puntata di oggi del Grande Fratello: stasera assisteremo ad un inedito quanto necessario faccia a faccia tra Manuel e le sorelle Selassié . Non solo, dunque,...