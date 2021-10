“È andata così”: la docuserie con Ligabue (Di lunedì 11 ottobre 2021) È targata RaiPlay la docuserie intitolata “È andata così”, che ripercorre la carriera di Luciano Ligabue. “È andata così”: quando esce? Ogni puntata sarà suddivisa in 3 episodi, per un totale di 7 capitoli e oltre 300 minuti di girato. “C’è tanta ciccia”, esordisce Luciano Ligabue nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento. A guidare questo treno che affronterà svariate tappe ci sarà la voce narrante di Stefano Accorsi, grande amico di Luciano. “Stefano è uno che sa cazzeggiare”, dice Luciano. La sua presenza crea un’atmosfera conviviale, che trasforma la narrazione in una lunga chiacchierata tra amici: la maniera distensiva che permette di raccontare “Luciano oltre Ligabue”. Perché “È andata ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 ottobre 2021) È targata RaiPlay laintitolata “È”, che ripercorre la carriera di Luciano. “È”: quando esce? Ogni puntata sarà suddivisa in 3 episodi, per un totale di 7 capitoli e oltre 300 minuti di girato. “C’è tanta ciccia”, esordisce Lucianonel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento. A guidare questo treno che affronterà svariate tappe ci sarà la voce narrante di Stefano Accorsi, grande amico di Luciano. “Stefano è uno che sa cazzeggiare”, dice Luciano. La sua presenza crea un’atmosfera conviviale, che trasforma la narrazione in una lunga chiacchierata tra amici: la maniera distensiva che permette di raccontare “Luciano oltre”. Perché “È...

Ultime Notizie dalla rete : andata così Stories, "Caparezza " Made in Molfetta": domani alle 21 su Sky Tg24 Così è partito tutto il percorso che mi ha portato fino a qui, da un incontro assolutamente ... come se una persona dispettosa lo avesse alzato al massimo e se ne fosse andata. Adesso nella mia testa c'...

Ligabue sbarca su RaiPlay, 'per raccontare 30 anni carriera' Un pezzo del puzzle che si completa a partire dal 12 ottobre con "Ligabue - È andata così", 7 capitoli (ognuno composto da tre episodi di 15 minuti) su RaiPlay per 5 ore di programmazione con la ...

Ligabue sbarca su RaiPlay, 'per raccontare 30 anni carriera' Un pezzo del puzzle che si completa a partire dal 12 ottobre con "Ligabue - È andata così", 7 capitoli (ognuno composto da tre episodi di 15 minuti) su RaiPlay per 5 ore di programmazione con la ...