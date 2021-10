Covid, un carabiniere 52enne muore e il collega è grave: entrambi non erano vaccinati (Di lunedì 11 ottobre 2021) Un carabiniere di 52 anni è morto dopo aver contratto il coronavirus e un suo collega è in gravi condizioni. entrambi avevano rifiutato di farsi vaccinare. La vittima 52 anni – che viveva Collepasso, ma era in servizio a Gallipoli – è stato ricoverato per due settimane all’ospedale Dea di Lecce, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. grave anche il compagno di pattuglia, originario di Matino e anche lui no vax. Il contagio – si ipotizza – è avvenuto durante il servizio e ha coinvolto anche un terzo collega. Quest’ultimo per il momento è asintomatico ed è in isolamento nella sua abitazione di Casarano. “L’episodio è e resta triste e amaro, ci lascia attoniti e addolorati nella constatazione che un collega non c’è più ed altri ancora lottano per guarire – si legge in una nota ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Undi 52 anni è morto dopo aver contratto il coronavirus e un suoè in gravi condizioni.avevano rifiutato di farsi vaccinare. La vittima 52 anni – che viveva Collepasso, ma era in servizio a Gallipoli – è stato ricoverato per due settimane all’ospedale Dea di Lecce, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente.anche il compagno di pattuglia, originario di Matino e anche lui no vax. Il contagio – si ipotizza – è avvenuto durante il servizio e ha coinvolto anche un terzo. Quest’ultimo per il momento è asintomatico ed è in isolamento nella sua abitazione di Casarano. “L’episodio è e resta triste e amaro, ci lascia attoniti e addolorati nella constatazione che unnon c’è più ed altri ancora lottano per guarire – si legge in una nota ...

