Covid e bambini: la bronchiolite potrebbe essere la prossima epidemia più diffusa (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’allarme arriva dal Consiglio scientifico francese e dalla Società di neonatologia spagnola secondo i quali la pandemia da Covid potrebbe portare la bronchiolite a essere la prossima epidemia per i bambini. La motivazione scientifica data riguarda il post confinamento dei bambini dallo scorso inverno. La pausa forzata in casa a causa del coronavirus potrebbe, oggi, portare a un aumento significativo di casi di bronchiolite. Covid e bambini: la bronchiolite potrebbe essere la prossima epidemia Con l’arrivo dei primi freddi autunnali e invernali nonché con l’aggravante del Covid, il ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 11 ottobre 2021) L’allarme arriva dal Consiglio scientifico francese e dalla Società di neonatologia spagnola secondo i quali la pandemia daportare lalaper i. La motivazione scientifica data riguarda il post confinamento deidallo scorso inverno. La pausa forzata in casa a causa del coronavirus, oggi, portare a un aumento significativo di casi di: lalaCon l’arrivo dei primi freddi autunnali e invernali nonché con l’aggravante del, il ...

