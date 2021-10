Covid: Dpcm e linee guida green pass su tavolo Draghi, controlli e app per rientro a lavoro 15/10 (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott.(Adnkronos) - La deadline scatterà tra quattro giorni, quando i lavoratori, per recarsi in ufficio o in fabbrica, dovranno obbligatoriamente mostrare il green pass. Per prepararsi alla data del 15 ottobre -che dopo gli scontri di sabato a Roma e l'assalto alla sede nazionale della Cgil ha assunto un valore ormai anche simbolico- il premier Mario Draghi, a quanto apprende l'Adnkronos, firmerà in queste ore le linee guida messe a punto dal ministero della Pubblica amministrazione per il rientro degli statali e un Dpcm ad hoc. Obiettivo dettagliare il rientro al lavoro con passaporto vaccinale, entrando nel merito dei controlli che mai come ora non possono essere lasciati al caso. Al ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott.(Adnkronos) - La deadline scatterà tra quattro giorni, quando i lavoratori, per recarsi in ufficio o in fabbrica, dovranno obbligatoriamente mostrare il. Per prepararsi alla data del 15 ottobre -che dopo gli scontri di sabato a Roma e l'assalto alla sede nazionale della Cgil ha assunto un valore ormai anche simbolico- il premier Mario, a quanto apprende l'Adnkronos, firmerà in queste ore lemesse a punto dal ministero della Pubblica amministrazione per ildegli statali e unad hoc. Obiettivo dettagliare ilalconaporto vaccinale, entrando nel merito deiche mai come ora non possono essere lasciati al caso. Al ...

