Conservare le castagne e mantenerle fresche nel tempo | fate così!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Una bella raccolta, una scampagnata domenicale, chili e chili, ma poi comelenel? Sono i frutti autunnali per eccellenza: ottime bollite, al sale (qui la nostra ricetta speciale), arrosto, come ingrediente di dolci e liquori, ma non possiamo davvero consumarle tutte! Piuttosto dobbiamo sapere come muoverci perintatte nel sapore e nell’aspetto il più a lungo possibile! Esiste più di una strada per riuscirci! Curiose? Iniziamo!lenel: ecco come fare! Se avete accumulato una quantità significativa die non volete cucinarle subito, dovete realizzare quella che in gergo si ...