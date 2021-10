Concorso DSGA 2021, bozza del decreto: requisiti, prove e valutazione titoli (Di lunedì 11 ottobre 2021) In arrivo il bando del nuovo Concorso DSGA 2021, che regolerà le nuove procedure ordinarie per l’accesso al profilo di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi. L’annuncio è stato confermato in un incontro del 24 settembre tra i sindacati e il Ministero dell’Istruzione. A breve sarà pubblicato il decreto ministeriale che determinerà l’avvio della procedura concorsuale. Secondo le prime indicazioni fornite dalla bozza del decreto, il Concorso si svolgerà su base regionale con frequenza definita ai sensi della normativa vigente, subordinatamente alla disponibilità di posti nel periodo di riferimento, ovvero all’esaurimento, nell’ambito di una o più regioni, delle graduatorie di merito. Concorsi pubblici 2021: le ultime novità Vediamo nel dettaglio ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 11 ottobre 2021) In arrivo il bando del nuovo, che regolerà le nuove procedure ordinarie per l’accesso al profilo di Direttore dei Servizi generali e Amministrativi. L’annuncio è stato confermato in un incontro del 24 settembre tra i sindacati e il Ministero dell’Istruzione. A breve sarà pubblicato ilministeriale che determinerà l’avvio della procedura concorsuale. Secondo le prime indicazioni fornite dalladel, ilsi svolgerà su base regionale con frequenza definita ai sensi della normativa vigente, subordinatamente alla disponibilità di posti nel periodo di riferimento, ovvero all’esaurimento, nell’ambito di una o più regioni, delle graduatorie di merito. Concorsi pubblici: le ultime novità Vediamo nel dettaglio ...

EdizioniSimone : ?? Concorso Dsga 2021: arriva la bozza di decreto per il nuovo bando. Requisiti, prove, materie. #simoneconcorsi… - PacificoTweet : Concorso Dsga, quasi 2mila posti ai facenti funzione. Anief: il Ministero non ha più scuse - Orizzonte Scuola Notiz… - Bellia68 : RT @cislscuola: Concorso ordinario per l’accesso al profilo di DSGA: il parere del CSPI sullo schema di decreto - LucaPuglielli : RT @cislscuola: Concorso ordinario per l’accesso al profilo di DSGA: il parere del CSPI sullo schema di decreto - PacificoTweet : Concorso Dsga, il Cspi bacchetta il Ministero: prima il bando per gli amministrativi facenti funzione. Anief: è que… -