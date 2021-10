Como | mongolfiera si schianta contro il Tempio Voltiano

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Unasi ètail, simbolo di. E' successo questa mattina. In seguito all'impatto una statua in marmo che orna l'edificio che ospita il museo dedicato ...

AristarcoScann1 : RT @emergenzavvf: A salvaguardia del patrimonio artistico italiano. Dalle ore 8:30 #vigilidelfuoco impegnati nel Tempio Voltiano di #Como… - AnsaLombardia : Mongolfiera danneggia il Tempio Voltiano a Como. Cestello urta un fregio, nessun ferito | #ANSA - PivaPaola : RT @emergenzavvf: A salvaguardia del patrimonio artistico italiano. Dalle ore 8:30 #vigilidelfuoco impegnati nel Tempio Voltiano di #Como… - MilanoSpia : Como, mongolfiera colpisce il Tempio Voltiano dedicato ad Alessandro Volta: gravi danni - emergenzavvf : A salvaguardia del patrimonio artistico italiano. Dalle ore 8:30 #vigilidelfuoco impegnati nel Tempio Voltiano di… -

Unasi è schiantata contro il Tempio Voltiano , simbolo di. E' successo questa mattina. In seguito all'impatto una statua in marmo che orna l'edificio che ospita il museo dedicato all'...Galleria fotografica Unadanneggia il Tempio Voltiano di4 di 4 Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco che con un'autoscala hanno verificato i danni: a terra sono ...Una mongolfiera si è schiantata contro il Tempio Voltiano, simbolo di Como. E' successo questa mattina. In seguito all'impatto una statua in marmo che orna l'edificio che ospita il museo dedicato all' ...Nessun ferito tra i passeggeri del pallone aerostatico. Un fregio a colonna si è staccato ed è caduto a terra, danni anche alla scalinata ...