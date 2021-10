Cgil, in piazza col pugno chiuso il giorno prima del ballottaggio (Di lunedì 11 ottobre 2021) 00:00 Eccola qua una bella manifestazione di risposta ai No green pass: pulita, civile, antifascista e con il pugno chiuso (che a me fa schifo!), il giorno prima del ballottaggio. E ci metto un’unghia sul fuoco che piacerà anche ai ministri di Forza Draghi. 06:25 Massimo Giannini sulla Stampa dice che la manifestazione è un album di famiglia… 08:10 “La sinistra ci marcia”, titola Libero. 09:30 Giuliano Castellino aveva annunciato sul palco l’assedio alla sede della Cgil mentre tutti a fare fantastici retroscena, come Repubblica che sostiene che i servizi temevano la saldatura tra fasci e no pass. 11:40 Nel frattempo, trattamento ballottaggi romani del Corriere: Gualtieri incensato dal simpatetico Labate e con finta par condicio Michetti, sfottuto da Roncone. Adesso ho capito perché ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 11 ottobre 2021) 00:00 Eccola qua una bella manifestazione di risposta ai No green pass: pulita, civile, antifascista e con il(che a me fa schifo!), ildel. E ci metto un’unghia sul fuoco che piacerà anche ai ministri di Forza Draghi. 06:25 Massimo Giannini sulla Stampa dice che la manifestazione è un album di famiglia… 08:10 “La sinistra ci marcia”, titola Libero. 09:30 Giuliano Castellino aveva annunciato sul palco l’assedio alla sede dellamentre tutti a fare fantastici retroscena, come Repubblica che sostiene che i servizi temevano la saldatura tra fasci e no pass. 11:40 Nel frattempo, trattamento ballottaggi romani del Corriere: Gualtieri incensato dal simpatetico Labate e con finta par condicio Michetti, sfottuto da Roncone. Adesso ho capito perché ...

ciropellegrino : #Salvini dice che non sarà in piazza il 16 ottobre di #Cgil Cisl e Uil. Fa bene: non condivide i valori dell'antifa… - Adnkronos : Assalto a #Cgil, Salvini: 'Lega non sarà in piazza il 16 ottobre'. - petergomezblog : Assalto alla Cgil, arrestati i leader di Forza Nuova Castellino e Fiore. I sindacati: “Sciogliere formazioni neofas… - MMHemlock : RT @Lantidiplomatic: La #Cgil scende in piazza: ora sì che i lavoratori si sentono rincuorati... - Tinitointerista : RT @fratotolo2: #Dimissioni subito della #Lamorgese e di tutti quelli che hanno permesso a chi era già sottoposto a daspo e sorveglianza sp… -