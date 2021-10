Calciomercato, la Lazio non molla Filip Kostic: le news (Di lunedì 11 ottobre 2021) La Lazio vuole tornare su Filip Kostic, magari già a gennaio: il serbo, grande obiettivo di mercato del club durante l’estate, è sfumato nelle ultime ore a causa del muro eretto dall’Eintracht Francoforte. Il suo è il profilo ideale per potenziare il reparto offensivo della formazione, l’ala sinistra perfetta per completare il 4-3-3 di Sarri, dato che Zaccagni dà l’idea di poter essere utilizzato anche in ruoli diversi. Tentare un nuovo assalto nei prossimi mesi sarebbe importante per dare al tecnico un calciatore che aveva personalmente indicato, anche perché il suo valore è ormai sotto gli occhi di tutti. Il giocatore infatti, sta vivendo un inizio di stagione super: dopo essere stato reintegrato in rosa e aver ricucito la frattura con la dirigenza dell’Eintracht, è entrato in quasi tutti i gol segnati dalla squadra e le sue ... Leggi su footdata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Lavuole tornare su, magari già a gennaio: il serbo, grande obiettivo di mercato del club durante l’estate, è sfumato nelle ultime ore a causa del muro eretto dall’Eintracht Francoforte. Il suo è il profilo ideale per potenziare il reparto offensivo della formazione, l’ala sinistra perfetta per completare il 4-3-3 di Sarri, dato che Zaccagni dà l’idea di poter essere utilizzato anche in ruoli diversi. Tentare un nuovo assalto nei prossimi mesi sarebbe importante per dare al tecnico un calciatore che aveva personalmente indicato, anche perché il suo valore è ormai sotto gli occhi di tutti. Il giocatore infatti, sta vivendo un inizio di stagione super: dopo essere stato reintegrato in rosa e aver ricucito la frattura con la dirigenza dell’Eintracht, è entrato in quasi tutti i gol segnati dalla squadra e le sue ...

