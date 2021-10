Calcio: Mendy resta in carcere, respinta richiesta di libertà condizionata (Di lunedì 11 ottobre 2021) Liverpool, 11 ott. -(Adnkronos) - Benjamin Mendy resta in carcere dopo che il giudice Patrick Thompson, in un'udienza di 50 minuti alla Chester Crown Court, ha negato al giocatore del Manchester City (al momento sospeso dal club) la libertà condizionata su cauzione per la terza volta. Lo rende noto Sky Sports Uk. Mendy, che si trova in carcere a Liverpool, dovrà affrontare un processo per stupro ai danni di tre diverse donne il 24 gennaio prossimo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Liverpool, 11 ott. -(Adnkronos) - Benjaminindopo che il giudice Patrick Thompson, in un'udienza di 50 minuti alla Chester Crown Court, ha negato al giocatore del Manchester City (al momento sospeso dal club) lasu cauzione per la terza volta. Lo rende noto Sky Sports Uk., che si trova ina Liverpool, dovrà affrontare un processo per stupro ai danni di tre diverse donne il 24 gennaio prossimo.

