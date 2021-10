BIZZOTTO E ADANI MEGLIO DI RIMEDIO E DI GENNARO? “NON SEMBRA DI VEDERE UNA PARTITA RAI…” (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutti (o quasi) pazzi per la già ribattezzata strana coppia del calcio in tv. La finale di Nations League ha visto il battesimo in Rai di Lele ADANI come commentatore tecnico. Al suo fianco Stefano BIZZOTTO, voce della finale di Wembley. Il match Spagna-Francia li ha visti insieme, antipasto di quello che saranno i Mondiali di Qatar 2022. MEGLIO BIZZOTTO-ADANI o la coppia per eccellenza del calcio Rai Alberto RIMEDIO e Antonio Di GENNARO? Imparagonabili per stile e linguaggio, sicuramente dai social il giudizio positivo è pressoché unanime e in molti auspicano un cambio voce per commentare la Nazionale in Qatar. Del resto BIZZOTTO ha commentato l’Italia a luglio. “BIZZOTTO-ADANI è il MEGLIO che può ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 11 ottobre 2021) Tutti (o quasi) pazzi per la già ribattezzata strana coppia del calcio in tv. La finale di Nations League ha visto il battesimo in Rai di Lelecome commentatore tecnico. Al suo fianco Stefano, voce della finale di Wembley. Il match Spagna-Francia li ha visti insieme, antipasto di quello che saranno i Mondiali di Qatar 2022.o la coppia per eccellenza del calcio Rai Albertoe Antonio Di? Imparagonabili per stile e linguaggio, sicuramente dai social il giudizio positivo è pressoché unanime e in molti auspicano un cambio voce per commentare la Nazionale in Qatar. Del restoha commentato l’Italia a luglio. “è ilche può ...

Advertising

bubinoblog : BIZZOTTO E ADANI MEGLIO DI RIMEDIO E DI GENNARO? 'NON SEMBRA DI VEDERE UNA PARTITA RAI...' - apache_diez : RT @salda__: Lo dico. La coppia Bizzotto-Adani per ritmo, competenza, tono e professionalità è pazzesca. Molto meglio dell’urlatore random… - Cafeponci : RT @pallazzo3000: Bizzotto + Adani in telecronaca su Rai1 è uno shock culturale paragonabile a Run DMC e Aerosmith che fanno 'Walk this way… - ManuFilippone95 : RT @salda__: Lo dico. La coppia Bizzotto-Adani per ritmo, competenza, tono e professionalità è pazzesca. Molto meglio dell’urlatore random… - ninoBertolino : RT @salda__: Lo dico. La coppia Bizzotto-Adani per ritmo, competenza, tono e professionalità è pazzesca. Molto meglio dell’urlatore random… -