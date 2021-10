Assalto a sede Cgil, Fiano: “Pd presenta mozione per sciogliere Forza Nuova, favorevoli LeU, M5s, Iv e anche alcuni di Forza Italia. Mi aspetto unità” (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Noi oggi presentiamo la mozione per sciogliere Forza Nuova. LeU e M5s hanno già dichiarato che sono favorevoli. Credo che diversi esponenti di Italia Viva siano altrettanto favorevoli. Mi stanno arrivando inaspettate sottoscrizioni anche da esponenti di Forza Italia“. Lo annuncia ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il deputato del Pd Emanuele Fiano, che lancia una frecciata a Fratelli d’Italia e alla sua leader Giorgia Meloni: “Ho sentito parole di verità da Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che, a differenza di altri, ha parlato di ‘movimento neofascista’ in riferimento a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) “Noi oggi presentiamo laper. LeU e M5s hanno già dichiarato che sono. Credo che diversi esponenti diViva siano altrettanto. Mi stanno arrivando inaspettate sottoscrizionida esponenti di“. Lo annuncia ai microfoni de “L’s’è desta”, su Radio Cusano Campus, il deputato del Pd Emanuele, che lancia una frecciata a Fratelli d’e alla sua leader Giorgia Meloni: “Ho sentito parole di verità da Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, che, a differenza di altri, ha parlato di ‘movimento neofascista’ in riferimento a ...

Advertising

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato a Maurizio #Landini per esprimergli solidarietà dopo l’assalto alla sede della #CGIL - EnricoLetta : Si parli nelle #scuole domani dell’assalto alla sede del #sindacato. È un fatto gravissimo. Non ci si volti dall’altra parte. - FBiasin : Assalto alla sede della #Cgil al grido di “no #greenpass” (o con la scusa del #greenpass). Che poi, parliamoci chi… - Agicakody : RT @LucioMalan: Reparto di Polizia arriva alla sede della CGIL presa d’assalto. E si ferma lasciando indisturbati i facinorosi in flagranza… - MikusRB : RT @Labbufala: Assalto alla sede della #Cgil. Renzi scavalcato a destra. #piazzadelpopolo -