Appalti truccati, il “sistema Salerno” e la cena con il governatore De Luca con le cooperative (Di lunedì 11 ottobre 2021) È il “sistema Salerno” che “ha radici lontane nel tempo e che trae linfa vitale dalla partecipazione di esponenti della politica locale che, di tale impianto, si avvantaggiano per scopi personali ed elettorali”, lo sfondo che si staglia dietro l’arresto di Giovanni Savastano detto Nino, assessore comunale alle Politiche sociali, consigliere regionale di ‘Campania Libera’, un fedelissimo del governatore Pd della Campania ed ex sindaco di Salerno Vincenzo De Luca (non indagato), accusato di corruzione, di uno scambio di favori con il dominus delle cooperative sociali Fiorenzo Zoccola, per tutti ‘Vittorio’, finito in carcere perché su di lui pesa un carico indiziario più grave e un’accusa di associazione a delinquere che vedrebbe le coop associate in un cartello per papparsi gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) È il “” che “ha radici lontane nel tempo e che trae linfa vitale dalla partecipazione di esponenti della politica locale che, di tale impianto, si avvantaggiano per scopi personali ed elettorali”, lo sfondo che si staglia dietro l’arresto di Giovanni Savastano detto Nino, assessore comunale alle Politiche sociali, consigliere regionale di ‘Campania Libera’, un fedelissimo delPd della Campania ed ex sindaco diVincenzo De(non indagato), accusato di corruzione, di uno scambio di favori con il dominus dellesociali Fiorenzo Zoccola, per tutti ‘Vittorio’, finito in carcere perché su di lui pesa un carico indiziario più grave e un’accusa di associazione a delinquere che vedrebbe le coop associate in un cartello per papparsi gli ...

