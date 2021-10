Vicequestore no green pass: “Il mio gesto non è servito a nulla” (Di domenica 10 ottobre 2021) “La verità è che il mio gesto non è servito a nulla. La maggior parte sa solo giudicare e vuole che gli altri cambino per lui le cose, mentre lui se ne sta tranquillo a farsi i propri interessi. La paura regna sovrana e la notte è appena iniziata”. E’ un passaggio del lungo post del Vicequestore Nunzia Alessandra Schilirò, la poliziotta balzata agli onori delle cronache per esser salita sul palco di una manifestazione contro il green pass. Schillirò si esprime ora, nel giorno successivo agli scontri che hanno caratterizzato ieri la manifestazione di Roma. Per una volta, per un minuto soltanto, mettiti nei miei panni. Ti scrivono e ti chiamano diversi colleghi e ti dicono di essere stati aggrediti da quel popolo che tu hai difeso, chiedendoti di fare un ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) “La verità è che il mionon è. La maggior parte sa solo giudicare e vuole che gli altri cambino per lui le cose, mentre lui se ne sta tranquillo a farsi i propri interessi. La paura regna sovrana e la notte è appena iniziata”. E’ unaggio del lungo post delNunzia Alessandra Schilirò, la poliziotta balzata agli onori delle cronache per esser salita sul palco di una manifestazione contro il. Schillirò si esprime ora, nel giorno successivo agli scontri che hanno caratterizzato ieri la manifestazione di Roma. Per una volta, per un minuto soltanto, mettiti nei miei panni. Ti scrivono e ti chiamano diversi colleghi e ti dicono di essere stati aggrediti da quel popolo che tu hai difeso, chiedendoti di fare un ...

