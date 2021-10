Traffico Roma del 10-10-2021 ore 13:30 (Di domenica 10 ottobre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione ancora Buona domenica in studio Stefano Baiocchi incidente code sulla Cassia bis Veientana tra il raccordo anulare via della Giustiniana in direzione di Viterbo ci sono poi coda per Traffico intenso sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana però senza motivo veloce Traffico intenso sul Raccordo Anulare cosa tratti in carreggiata interna dal Casilina all’uscita Appia permangono rallentamenti con code sulla stessa via Appia tra il raccordo e Albano Laziale qualche problema nella zona di Montesacro Dopo un incidente provoca coda in via Nomentana all’altezza di via Val d’Ossola incidente anche a Casal Palocco all’intersezione tra via Eugenio Cecconi e via Saponara la polizia locale Cervignano ancora un altro incidente al Aurelio lungo via di Boccea all’intersezione con via Urbano II ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 ottobre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ancora Buona domenica in studio Stefano Baiocchi incidente code sulla Cassia bis Veientana tra il raccordo anulare via della Giustiniana in direzione di Viterbo ci sono poi coda perintenso sulla Cassia tra Tomba di Nerone la Giustiniana però senza motivo veloceintenso sul Raccordo Anulare cosa tratti in carreggiata interna dal Casilina all’uscita Appia permangono rallentamenti con code sulla stessa via Appia tra il raccordo e Albano Laziale qualche problema nella zona di Montesacro Dopo un incidente provoca coda in via Nomentana all’altezza di via Val d’Ossola incidente anche a Casal Palocco all’intersezione tra via Eugenio Cecconi e via Saponara la polizia locale Cervignano ancora un altro incidente al Aurelio lungo via di Boccea all’intersezione con via Urbano II ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tafferugli con la polizia sono in corso durante la manifestazione dei No Green pass in piazza del Popolo a Roma. Do… - Agenzia_Ansa : No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - Luciano06815942 : RT @Agenzia_Ansa: No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA - marieta99044909 : RT @Agenzia_Ansa: No Green pass a Roma, i manifestanti bloccano il traffico al Muro Torto #ANSA -