Tra gli arrestati per l'assalto alla Cgil anche un ex Nar e un leader di IoApro (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra gli arrestati per le violenze di ieri sera a Roma, quando è stata attaccata la sede nazionale della Cgil, c’è anche il ristoratore Biagio Passaro, leader del movimento ’IoApro. Era presente durante l’assalto alla sede della Cgil a Roma. L’ex Nar arrestato - ora esponente di Forza Nuova - è invece Luigi Aronica, soprannominato “er pantera di Monteverde”, uno dei fondatori dei primi Nuclei Armati Rivoluzionari, coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Gli arrestati in tutto sono 12. Sei persone sono state arrestate in fragranza, altre sei, fra i quali i suddetti appartenenti a Forza Nuova, nella notte con arresto differitoGli identificati, invece, 600. Sono 38 gli appartenenti alle forze dell’ordine rimasti feriti durante gli ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) Tra gliper le violenze di ieri sera a Roma, quando è stata attaccata la sede nazionale della, c’èil ristoratore Biagio Passaro,del movimento ’. Era presente durante l’sede dellaa Roma. L’ex Nar arrestato - ora esponente di Forza Nuova - è invece Luigi Aronica, soprannominato “er pantera di Monteverde”, uno dei fondatori dei primi Nuclei Armati Rivoluzionari, coinvolto in diverse vicende giudiziarie. Gliin tutto sono 12. Sei persone sono state arrestate in fragranza, altre sei, fra i quali i suddetti appartenenti a Forza Nuova, nella notte con arresto differitoGli identificati, invece, 600. Sono 38 gli appartenenti alle forze dell’ordine rimasti feriti durante gli ...

