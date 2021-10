Smart Router Wi-Fi 6 da D-Link, ecco la serie Eagle PRO AI (Di domenica 10 ottobre 2021) Il nuovo R15 combina le potenzialità del Wi-Fi 6 con una potente AI per dare alle case e ai piccoli uffici un’esperienza Wi-Fi mai vista MILANO – D-Link ha presentato il nuovissimo R15 Eagle Pro AI AX1500 Smart Router, che combina la più recente tecnologia Wi-Fi 6 con l’intelligenza artificiale per offrire un’incredibile copertura e velocità Wi-Fi. Il Router consente di creare una rete ottimizzata e in continuo miglioramento, ideale per le moderne Smart home e i piccoli uffici. R15 Eagle Pro AI AX1500 Smart Router offre velocità wireless dual-band fino a 1.500 Mbps, offrendo un Wi-Fi superveloce con una maggiore portata e affidabilità e una copertura fino a 230 metri quadrati. Il Router crea una connessione mai vista ... Leggi su lopinionista (Di domenica 10 ottobre 2021) Il nuovo R15 combina le potenzialità del Wi-Fi 6 con una potente AI per dare alle case e ai piccoli uffici un’esperienza Wi-Fi mai vista MILANO – D-ha presentato il nuovissimo R15Pro AI AX1500, che combina la più recente tecnologia Wi-Fi 6 con l’intelligenza artificiale per offrire un’incredibile copertura e velocità Wi-Fi. Ilconsente di creare una rete ottimizzata e in continuo miglioramento, ideale per le modernehome e i piccoli uffici. R15Pro AI AX1500offre velocità wireless dual-band fino a 1.500 Mbps, offrendo un Wi-Fi superveloce con una maggiore portata e affidabilità e una copertura fino a 230 metri quadrati. Ilcrea una connessione mai vista ...

