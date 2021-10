Segna sempre Osimhen | in gol anche con la Nigeria – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di domenica 10 ottobre 2021) Victorin gol con la, l’attaccante del Napoli hato un gol nella sfida di qualificazione ai Mondiali 2022. E’ un momento magico perche hatocon la sua Nazionale, confermando l’ottimo momento di forma.è stato votato miglior giocatore del mese di settembre in Serie A, mettendo a segno 7 reti in un mese con il Napoli. A questo bisogna aggiungere che il giocatore ha saltatouna partita per espulsione. Insommavive un grande momento e lo dimostra facendo golin Nazionale. Ecco ildel gol dicon la. Lo stato di grazia del calciatore africano ha fatto accendere i riflettori delle big ...