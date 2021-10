Paolini-Pegula stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Indian Wells 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) Jasmine Paolini affronterà Jessica Pegula al terzo turno del Wta 1000 di Indian Wells 2021. La tennista italiana, dopo lo straordinario exploit a Portoroz, ha regolato Mai Hontama ed Elise Mertens in main draw, riuscendo a ottenere il pass per giocarsi i quarti di finale del prestigioso torneo statunitense. Dall’altra parte del fantomatico ring, invece, vi è la giocatrice di casa, vittoriosa all’esordio ai danni di Sloane Stephens. Confronto equilibrato, sebbene Paolini avrà la possibilità di performare con il vantaggio di viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e senza troppi pensieri. La sfida andrà in scena oggi, domenica 10 ottobre, non prima delle ore 03.00 di notte. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e ... Leggi su sportface (Di domenica 10 ottobre 2021) Jasmineaffronterà Jessicaal terzo turno del Wtadi. La tennista italiana, dopo lo straordinario exploit a Portoroz, ha regolato Mai Hontama ed Elise Mertens in main draw, riuscendo a ottenere il pass per giocarsi i quarti di finale del prestigioso torneo statunitense. Dall’altra parte del fantomatico ring, invece, vi è la giocatrice di casa, vittoriosa all’esordio ai danni di Sloane Stephens. Confronto equilibrato, sebbeneavrà la possibilità di performare con il vantaggio di viaggiare sulle ali dell’entusiasmo e senza troppi pensieri. La sfida andrà in scena oggi, domenica 10 ottobre, non prima delle ore 03.00 di notte. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e ...

