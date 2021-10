Orfani per colpa della vodka: una partita di alcol di contrabbando uccide 24 persone (tra cui una coppia di genitori) (Di domenica 10 ottobre 2021) 24 morti in Russia per un partita d’alcol di contrabbando. Tra loro anche Murat Berekeshov e sua moglie Aislu, morti a cinque ore di distanza l’uno dall’altro dopo aver bevuto alcol contraffatto per festeggiare l’acquisto di nuovi mobili per la loro casa di famiglia a Orsk, città da 250.000 anime nella Russia europea orientale. I due lasciano cinque bambini piccoli. Una famiglia distrutta dall’alcol (finto) Cinque bambini piccoli sono rimasti Orfani dopo che i loro hanno bevuto della vodka di contrabbando. Con loro, altre 22 vittime del lotto. Murat Berekeshov, 41 anni, e sua moglie Aislu, 39, hanno bevuto il falso alcol per festeggiare il montaggio di nuovi mobili per la loro casa di famiglia a Orsk, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 10 ottobre 2021) 24 morti in Russia per und’di. Tra loro anche Murat Berekeshov e sua moglie Aislu, morti a cinque ore di distanza l’uno dall’altro dopo aver bevutocontraffatto per festeggiare l’acquisto di nuovi mobili per la loro casa di famiglia a Orsk, città da 250.000 anime nella Russia europea orientale. I due lasciano cinque bambini piccoli. Una famiglia distrutta dall’(finto) Cinque bambini piccoli sono rimastidopo che i loro hanno bevutodi. Con loro, altre 22 vittime del lotto. Murat Berekeshov, 41 anni, e sua moglie Aislu, 39, hanno bevuto il falsoper festeggiare il montaggio di nuovi mobili per la loro casa di famiglia a Orsk, ...

