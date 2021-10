L’Australia vuole che i social paghino per i post diffamatori pubblicati sulle loro piattaforme (Di domenica 10 ottobre 2021) Si potrebbe partire da Twitter e Facebook, per poi estendere questa nuova regolamentazione normativa a tutte le altre piattaforme social. L’Australia prosegue il suo braccio di ferro nei confronti dei giganti del web e, ancora una volta, punta il dito contro i principali canali usati dagli utenti per condividere i propri pensieri e le proprie fotografie. Adesso si pensa di trattare i social network (e le aziende che li gestiscono) come degli editori, anche per quel che riguarda le “responsabilità”. LEGGI ANCHE > CNN chiude il suo account Facebook in Australia a causa della disputa sui commenti Il tema della responsabilità dei social per quel che viene pubblicato dagli utenti (dai classici post testuali alle fotografie, passando per i video) è al centro di una forte riflessione ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 10 ottobre 2021) Si potrebbe partire da Twitter e Facebook, per poi estendere questa nuova regolamentazione normativa a tutte le altreprosegue il suo braccio di ferro nei confronti dei giganti del web e, ancora una volta, punta il dito contro i principali canali usati dagli utenti per condividere i propri pensieri e le proprie fotografie. Adesso si pensa di trattare inetwork (e le aziende che li gestiscono) come degli editori, anche per quel che riguarda le “responsabilità”. LEGGI ANCHE > CNN chiude il suo account Facebook in Australia a causa della disputa sui commenti Il tema della responsabilità deiper quel che viene pubblicato dagli utenti (dai classicitestuali alle fotografie, passando per i video) è al centro di una forte riflessione ...

