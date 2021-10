(Di domenica 10 ottobre 2021) Nel terzo ciclo di appuntamenti organizzato dalla start up Traent all'di Pisa sono stati protagonisti l'e il. Due linguaggi in continua evoluzione, sempre più ...

Advertising

Nazione_Pisa : Internet Festival: la fusione fra arte e digitale può far partire una rivoluzione - Nazione_Pisa : Internet Festival, presentato il drone salva boschi - modartech : ?????Istituto Modartech ha partecipato a Internet Festival 2021. Un'edizione dall'anima #Phygital che ha visto protag… - PISAinVIDEO : Traent a Internet Festival, la rivoluzione è in corso: l’arte e tecnologia si incontrano - SpotandWeb : Nuova notizia: Sharing music e videomapping chiudono Internet Festival a Pisa -

Ultime Notizie dalla rete : Internet Festival

La Nazione

È la sintesi del sociologo Derrick De Kerckove, tra i relatori intervenuti durante l'11/a edizione di, che si chiude oggi a Pisa. Da giovedì 7 ottobre ad oggi la manifestazione ha ...Nel terzo ciclo di appuntamenti organizzato dalla start up Traent all'di Pisa sono stati protagonisti l'arte e il digitale. Due linguaggi in continua evoluzione, sempre più interconnessi tra loro. Una riflessione audace su quello che appare come un ...Pisa, 10 ottobre 2021 - Nel terzo ciclo di appuntamenti organizzato dalla start up Traent all'Internet Festival di Pisa sono stati protagonisti l'arte e il digitale. Due linguaggi in continua evoluzio ...Il personaggio «Suono uno strumento acustico, ma la mia musica nasce anche e soprattutto con le nuove tecnologie digitali». Parola di Giulia Mazzoni, pianista toscana da tempo al centro di una carrier ...