"Il Green pass per ora rimane come è, poi valuteremo", dice Speranza (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - "Il Green pass già dura 72 ore nel caso di tampone molecolare, se invece tampone è antigenico dura 48 ore. Abbiamo scelto questo impianto e penso che debba essere lasciato così come è e poi vedere nelle prossime settimane se adattarlo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio fazio su Rai Tre. Il ministro della Salute ha, inoltre, sottolineato che "la larghissima maggiornaza delle persone ha colto che il Green pass è uno strumento di libertà" e che ad oggi "è stato scaricato 90 milioni di volte in totale, è entrato nelle vite delle persone che hanno capito che avere il Grenn pass significa avere luoghi più sicuri, come per i treni e gli aerei". Terze dosi vaccino "Abbiamo già 300 mila ... Leggi su agi (Di domenica 10 ottobre 2021) AGI - "Ilgià dura 72 ore nel caso di tampone molecolare, se invece tampone è antigenico dura 48 ore. Abbiamo scelto questo impianto e penso che debba essere lasciato cosìè e poi vedere nelle prossime settimane se adattarlo". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla trasmissione Che tempo che fa di Fabio fazio su Rai Tre. Il ministro della Salute ha, inoltre, sottolineato che "la larghissima maggiornaza delle persone ha colto che ilè uno strumento di libertà" e che ad oggi "è stato scaricato 90 milioni di volte in totale, è entrato nelle vite delle persone che hanno capito che avere il Grennsignifica avere luoghi più sicuri,per i treni e gli aerei". Terze dosi vaccino "Abbiamo già 300 mila ...

