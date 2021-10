I ragazzi e la pandemia che stravolge i piani e i sogni

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 ottobre 2021) Ho vinto il desiderio di commentare i dati elettorali, sorretto dal fatto che ormai tutti i giornali lo hanno già fatto. I numeri, queste realtà fredde, impietose, ma significative, hanno dato il responso e alcuni leader dal linguaggio abitualmente roboante nel parlare alla gente urlando mezze verità o addirittura bugie, smascherate poi dai fatti e dagli stessi numeri, hanno dovuto leccarsi le ferite. Ma il vizio è duro a morire. Non è bastato nemmeno il risultato negativo incassato da alcuni partiti a smorzare la voglia dei capitani di dimostrarsi in disaccordo con le dichiarazioni del capo del governo del quale sono essi stessi parte, sull’argomento tasse e catasto. La perseveranza nel mantenimento degli stessi atteggiamenti che sono stati alla base della débacle della tornata elettorale appena trascorsa, sarà ripagata probabilmente con la stessa moneta. Ma non essendo stato unto dal ...