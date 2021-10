Follia a Roma: non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento, poi si schianta contro un muro (Di domenica 10 ottobre 2021) Un’inseguimento rocambolesco degno di un film quello avvenuto sabato notte intorno alle 3.45. I fatti si sono svolti nel quadrante est della Capitale, su Viale Alessandrino ed hanno visto coinvolti un uomo a bordo di un’ultilitaria ed una volante della Polizia. Non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento della Polizia Non si è fermato all’alt della Polizia un 34enne originario di Mentana che, nel tentativo di darsi alla fuga, ha poi generato un sinistro stradale. Durante il pericoloso inseguimento oltre a speronare l’auto degli agenti, l’uomo ha gettato fuori dal finestrino anche degli involucri contenenti shaboo, cocaina e e hashish. La folle corsa è poi terminata all’altezza di via Ernico Ferri, dove il fuggitivo si è schiantato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 ottobre 2021) Un’inseguimento rocambolesco degno di un film quello avvenuto sabato notte intorno alle 3.45. I fatti si sono svolti nel quadrante est della Capitale, su Viale Alessandrino ed hanno visto coinvolti un uomo a bordo di un’ultilitaria ed una volante della Polizia. Non sidella Polizia Non si ètodella Polizia un 34enne originario di Mentana che, nel tentativo di darsi alla fuga, ha poi generato un sinistro stradale. Durante il pericoloso inseguimento oltre a speronare l’auto degli agenti, l’uomo ha gettato fuori dal finestrino anche degli involucri contenenti shaboo, cocaina e e hashish. La folle corsa è poi terminataezza di via Ernico Ferri, dove il fuggitivo si èto ...

Ettore_Rosato : Alla follia non c'è fine. Come se non bastassero gli episodi incommentabili di ieri accaduti nella Capitale, stanot… - Corriere : Il racconto dell’assalto all’Umberto I di Roma: “Aggredito personale in servizio, notte di follia” - Corriere : Il racconto dell’assalto all’Umberto I di Roma: “Aggredito personale in servizio, notte... - alucheroni : RT @Corriere: Il racconto dell’assalto all’Umberto I di Roma: “Aggredito personale in servizio, notte di follia” - CorriereCitta : Follia a Roma: non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento, poi si schianta contro un muro -