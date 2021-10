Ferrari contenta a metà: Leclerc deluso, Sainz combattivo ed ottimista (Di domenica 10 ottobre 2021) Una felicità a metà. La Ferrari nel Gran Premio di Turchia ha dimostrato di poter tornare competitiva o, quantomeno, più vicina alle scuderie più veloci del Mondiale. Charles Leclerc è arrivato quarto, ma il monegasco avrebbe voluto salire sul podio. Carlos Sainz è soddisfatto dopo la grande rimonta. Ferrari, le parole dei due piloti a fine Gran Premio Ecco cosa ha detto Charles Leclerc, quarto classificato nel Gran Premio della Turchia: “Ci abbiamo provato fino alla fine, erano strane le intermedie perché noi andavamo più forte di chi aveva montato la nuova. Dopo 6-7 giri, quando andavi oltre al graining, andavi forte. Ci siamo fermati perché perdevamo troppo, poi ho faticato con il graining. Quando sono uscito ho sentito che il grip al posteriore era poco, quando ho avuto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 10 ottobre 2021) Una felicità a. Lanel Gran Premio di Turchia ha dimostrato di poter tornare competitiva o, quantomeno, più vicina alle scuderie più veloci del Mondiale. Charlesè arrivato quarto, ma il monegasco avrebbe voluto salire sul podio. Carlosè soddisfatto dopo la grande rimonta., le parole dei due piloti a fine Gran Premio Ecco cosa ha detto Charles, quarto classificato nel Gran Premio della Turchia: “Ci abbiamo provato fino alla fine, erano strane le intermedie perché noi andavamo più forte di chi aveva montato la nuova. Dopo 6-7 giri, quando andavi oltre al graining, andavi forte. Ci siamo fermati perché perdevamo troppo, poi ho faticato con il graining. Quando sono uscito ho sentito che il grip al posteriore era poco, quando ho avuto ...

