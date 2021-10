F1 Gp di Turchia, Bottas torna a vincere davanti alle Red Bull (Di domenica 10 ottobre 2021) di Verstappen e Perez. Ottima prova Ferrari ma Leclerc è quarto dopo il sogno Turchia e pioggia, come un anno fa anche se i risultati sono stati diversi. Perché non era diluvio ma pioggerella e la pista soprattutto si è dimostrata in condizioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) di Verstappen e Perez. Ottima prova Ferrari ma Leclerc è quarto dopo il sognoe pioggia, come un anno fa anche se i risultati sono stati diversi. Perché non era diluvio ma pioggerella e la pista soprattutto si è dimostrata in condizioni L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

SkySportF1 : ?? BOTTAS VINCE UNA GARA FOLLE IN TURCHIA ?? ?? MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE I risultati ? - SkySportF1 : GP di Turchia: #Bottas arbitro Mondiale, #Leclerc punta al podio #TurkishGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? BOTTAS VINCE UNA GARA FOLLE IN TURCHIA ?? ?? MIGLIOR FERRARI DELLA STAGIONE I risultati ? - stripedtshirt : RT @mult1formula: ??BOTTAS TORNA A VINCERE DOPO UN ANNO! Dopo Russia 2020 , il finlandese trionfa in Turchia con delle condizioni di pista… - tvdellosport : ?? BOTTAS VINCE IL GP DI TURCHIA ?? Valtteri #Bottas trionfa in #Turchia davanti alle due #RedBull di Max… -