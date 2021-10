F.1, GP Turchia - Bottas vince davanti alle due Red Bull (Di domenica 10 ottobre 2021) Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio di Turchia, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes è riuscito a capitalizzare la pole position ereditata dopo la penalità di Hamilton, gestendo magistralmente le complicate condizioni di pista. Max Verstappen può sorridere, nonostante il secondo posto di oggi: l'olandese ha gestito la corsa senza prendersi troppi rischi e, grazie al risultato odierno, è tornato in testa al Mondiale. Doppio piazzamento a podio per la Red Bull Racing, con Sergio Perez terzo sotto la bandiera a scacchi. Le parole dei protagonisti. Sorridente, Valtteri Bottas, dopo un vero e proprio dominio. Non tanto per i distacchi sugli avversari, quanto per la freddezza con cui ha gestito tutto. "Probabilmente è stata una delle migliori gare della mia carriera. L'unica sbavatura ... Leggi su quattroruote (Di domenica 10 ottobre 2021) Valtteriha vinto il Gran Premio di, sedicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il finlandese della Mercedes è riuscito a capitalizzare la pole position ereditata dopo la penalità di Hamilton, gestendo magistralmente le complicate condizioni di pista. Max Verstappen può sorridere, nonostante il secondo posto di oggi: l'olandese ha gestito la corsa senza prendersi troppi rischi e, grazie al risultato odierno, è tornato in testa al Mondiale. Doppio piazzamento a podio per la RedRacing, con Sergio Perez terzo sotto la bandiera a scacchi. Le parole dei protagonisti. Sorridente, Valtteri, dopo un vero e proprio dominio. Non tanto per i distacchi sugli avversari, quanto per la freddezza con cui ha gestito tutto. "Probabilmente è stata una delle migliori gare della mia carriera. L'unica sbavatura ...

