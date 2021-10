Così il fisco potrà trattare i dati dei cittadini per combattere l’evasione fiscale: «Addio privacy» (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto parte dal cosiddetto “Dl capienze“, il decreto legge 139/21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre 2021, contenente le nuove norme per la riapertura di cinema, teatri, stadi, discoteche e altre disposizioni. Ma tra i vari articoli del decreto legge, e più precisamente nell’articolo 9, vengono introdotte nuove misure nel Codice privacy. A preoccupare gli esperti è il passaggio in cui viene decretato che: «Il trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico o dall’organismo ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Tutto parte dal cosiddetto “Dl capienze“, il decreto legge 139/21 pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 ottobre 2021, contenente le nuove norme per la riapertura di cinema, teatri, stadi, discoteche e altre disposizioni. Ma tra i vari articoli del decreto legge, e più precisamente nell’articolo 9, vengono introdotte nuove misure nel Codice. A preoccupare gli esperti è il passaggio in cui viene decretato che: «Il trattamento deipersonali da parte di un’amministrazione pubblica è sempre consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico o dall’organismo ...

Ultime Notizie dalla rete : Così fisco Così il fisco potrà trattare i dati dei cittadini per combattere l'evasione fiscale: "Addio privacy" Più poteri alla Pa In sostanza, così facendo, viene sempre consentito il trattamento dei dati personali dei cittadini da parte della Pubblica amministrazione (che include anche le Agenzie fiscali, le ...

GIANLUCA VIALLI E' CITTADINO INGLESE. COM'E' STATO POSSIBILE NOMINARLO CAPO DELEGAZIONE DELLA NOSTRA NAZIONALE DI CALCIO Si scopre così che il tecnico azzurro nel 2009 aveva segnalato a una fiduciaria italiana di essere intenzionato a chiedere lo scudo fiscale per regolarizzare la sua posizione con il Fisco. Secondo i ...

