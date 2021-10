Bebe Vio | “Ho temuto di non farcela per Tokyo”

(Di domenica 10 ottobre 2021) “Mi sono avvicinata al mondo paralimpico seguendo l’esempio di campioni come Alex Zanardi, Francesca Porcellato e Martina Caironi. E’ stato bellissimo che tantissimi italiani si siano appassionati alle nostre discipline guardando le gare di. Ho passato un momento difficile, che ho condiviso soltanto con gli amici e la famiglia dopo l’operazione (al braccio sinistro, ndr) a cui mi sono sottoposta ad aprile. Pensavo di nonma, grazie a ortopedico, fisioterapista, preparatore atletico e agli allenatori che mi hanno rimesso in sesto, sono riuscita a vincere queste due medaglie. Bisogna dirlo, le medaglie sono loro. Voi vedete una persona ma e’ assolutamente uno sport di squadra”. Parola diVio al Festival dello Sport. La campionessa veneta, che ha infilzato il secondo oro consecutivo nel fioretto ...

La carica contagiosa die dei fantastici ragazzi di Road2Tokyo, ospiti di Claudio Arrigoni sul palco dell'Auditorium Santa Chiara. Con, ecco infatti Vittoria Bianco, Emanuele Lambertini, Edoardo Giordan, ...Lo ha dettoal Festival dello Sport di Trento. .Le dichiarazioni di Bebe Vio al Festival dello Sport: "Ho temuto di non farcela per Tokyo. Lo sport paralimpico è cresciuto molto" ...Torna, come ogni domenica che si rispetti, l’appuntamento – il secondo della stagione – con Che Tempo Che fa, il programma condotto da Fabio Fazio in onda a partire dalle 20 su Rai 3. Con lui, come se ...