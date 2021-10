Alan Wake Remastered classificato dal PEGI per Switch!

(Di domenica 10 ottobre 2021) Continuano i rumor e le voci di corridoio sull’arrivo imminente disu Nintendo Switch, che è stato da pocodalfu un titolo iconico della settima generazione, un’esclusiva Microsoft che faceva veramente gola a chi non possedeva né un’Xbox 360, né un PC abbastanza performante da poterlo far girare. Da allora, da quel lontano 2010, il nostro scrittore si era perso nel buio. Se tralasciamo il discutibilissimo American Nightmare, nessun sequel si affacciava all’orizzonte da parte di casa Remedy, che a questo punto ci sembrava piuttosto decisa a lasciarlo nel dimenticatoio. Questo fino a quando, all’inizio di settembre scorso, laè stata finalmente ...

IlConigli0 : @fantasuka Control l'ho divorato e platinato al lancio E il DLC mi ha appunto interessato ad Alan wake - IGNitalia : Con questa Remastered, Remedy riporta con successo Alan Wake sui nostri schermi - - IlConigli0 : Stasera inizio Alan wake Remastered e sono totalmente in blind, non vedo l'ora di scoprirlo! - infoitscienza : Alan Wake Remastered: la spiegazione del finale - fabiobird1 : RT @EpicGamesPub: Alan Wake Remastered, l'edizione completa. Scenari più ricchi, luminosità ed effetti visivi migliorati, modelli dei perso…

Qualche giorno fa è uscitoRemastered , versione migliorata del gioco uscito originariamente nel 2010 su Xbox 360. Annunciato ad inizio settembre, è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Continuano i rumor e le voci di corridoio sull'arrivo imminente di Alan Wake Remastered su Nintendo Switch, ed ora arriva anche il PEGI. Alan Wake Remastered è a disposizione dei videogiocatori dal 5 ottobre 2021. Uscito principalmente per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC, manca tuttavia una versione per la ...