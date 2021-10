The International 10, dominano i team cinesi. Thunder Predator quasi fuori (Di sabato 9 ottobre 2021) Il primo giorno del torneo esports The International 10 ha visto il dominio dei team cinesi. Il secondo giorno non è andato diversamente, anzi. Le squadre cinesi che hanno concluso la prima giornata in cima alla classifica hanno proseguito la loro corsa, con Vici Gaming e Invictus Gaming in testa ai rispettivi gruppi con un record di 4-1-0. Il PSG.LGD ha mantenuto una delle prime due posizioni nel Gruppo B, pareggiando con il team Secret e poi spazzando via Fnatic. OG è l’unica squadra non cinese tra le prime quattro, anche se le cose non erano cominciate benissimo per il team in questa seconda giornata. Contro il team Aster – che può contare su Liu “White Album” Yuhao – è infatti arrivato un netto ko: Aster è stata quindi la prima squadra a battere OG in una serie di ... Leggi su esports247 (Di sabato 9 ottobre 2021) Il primo giorno del torneo esports The10 ha visto il dominio dei. Il secondo giorno non è andato diversamente, anzi. Le squadreche hanno concluso la prima giornata in cima alla classifica hanno proseguito la loro corsa, con Vici Gaming e Invictus Gaming in testa ai rispettivi gruppi con un record di 4-1-0. Il PSG.LGD ha mantenuto una delle prime due posizioni nel Gruppo B, pareggiando con ilSecret e poi spazzando via Fnatic. OG è l’unica squadra non cinese tra le prime quattro, anche se le cose non erano cominciate benissimo per ilin questa seconda giornata. Contro ilAster – che può contare su Liu “White Album” Yuhao – è infatti arrivato un netto ko: Aster è stata quindi la prima squadra a battere OG in una serie di ...

