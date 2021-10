Tale e quale show, Daniela Goggi risponde a Carlo Conti con un secco “no”, grande imbarazzo in studio (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella serata di ieri venerdì 8 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata di Tale e quale show ovvero il programma condotto da Carlo Conti. Tanti sono stati i colpi di scena ed i momenti esilaranti di questa nuova puntata che ha visto Federica Nargi esibirsi per prima. La compagna di Alessandro Matri è scesa, dunque, in campo imitando Daniela Goggi che altro non è che la sorella di Loretta. Federica si è esibita cantando la canzone Zigo Zago, ma ad un certo punto sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato. Di cosa stiamo parlando? Tale e quale show, l’esibizione di Federica Nargi Ad esibirsi per prima sul palco di Tale e quale show è stata, come già abbiamo ... Leggi su cityroma (Di sabato 9 ottobre 2021) Nella serata di ieri venerdì 8 ottobre 2021 è andata in onda una nuova puntata diovvero il programma condotto da. Tanti sono stati i colpi di scena ed i momenti esilaranti di questa nuova puntata che ha visto Federica Nargi esibirsi per prima. La compagna di Alessandro Matri è scesa, dunque, in campo imitandoche altro non è che la sorella di Loretta. Federica si è esibita cantando la canzone Zigo Zago, ma ad un certo punto sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato. Di cosa stiamo parlando?, l’esibizione di Federica Nargi Ad esibirsi per prima sul palco diè stata, come già abbiamo ...

Advertising

fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli sorprende la giuria imitando Clementino - fanpage : #taleequaleshow, #pierpaolopretelli vince la quarta puntata. Bravissimo! - fanpage : #taleequaleshow Delirio per PierPaolo Petrelli. La sua esibizione nei panni di Achille Lauro è stato un gran succes… - menodepressed : @nonchosbatta Io mi sono innamorata quando ho scoperto (non so scriverlo) 'o tale e quale' GENI ?? - ilMenestrelloh : @maDioDeMartino Viva tale e quale show -