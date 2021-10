Serie C 2021/2022, Gagliano regala la vittoria all’Avellino: Virtus Francavilla battuta 1-0 (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Avellino torna alla vittoria, e lo fa in casa contro la Virtus Francavilla nella sfida valida per l’ottava giornata della Serie C 2021/2022. A decidere il match il gol di Gagliano su calcio di rigore al 30?. Gli ospiti rimangono così a qota 13 punti in classifica, mentre i biancoverdi salgono a 11. LA PARTITA – Dopo sei minuti dall’inizio del match cross di De Francesco per il colpo di testa di Micovschi che, tutto solo, trova la grande risposta di Nobile. Al 20? palla in mezzo di Prezioso per Enyan che spara alto a pochi passi dalla porta. Nove minuti dopo Idda atterra Di Gaudio nell’area di rigore degli ospiti, e l’arbitro concede calcio di rigore all’Avellino: sul dischetto va Luca Gagliano che non fallisce e porta avanti i suoi. ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Avellino torna alla, e lo fa in casa contro lanella sfida valida per l’ottava giornata della. A decidere il match il gol disu calcio di rigore al 30?. Gli ospiti rimangono così a qota 13 punti in classifica, mentre i biancoverdi salgono a 11. LA PARTITA – Dopo sei minuti dall’inizio del match cross di De Francesco per il colpo di testa di Micovschi che, tutto solo, trova la grande risposta di Nobile. Al 20? palla in mezzo di Prezioso per Enyan che spara alto a pochi passi dalla porta. Nove minuti dopo Idda atterra Di Gaudio nell’area di rigore degli ospiti, e l’arbitro concede calcio di rigore: sul dischetto va Lucache non fallisce e porta avanti i suoi. ...

