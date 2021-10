Roma, via del Corso devastata: la Capitale conta i danni dopo corteo no green pass (Di sabato 9 ottobre 2021) Devastazione in via del Corso a Roma, dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Le immagini mostrano ciò che rimane dopo una carica della polizia che ha distrutto le barricate ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Devastazione in via delgli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Le immagini mostrano ciò che rimaneuna carica della polizia che ha distrutto le barricate ...

ilfoglio_it : ++ Roma, scontri e atti di vandalismo in via del Tritone alla manifestazione contro il green pass. La polizia evita… - eziomauro : No Green pass e scontri a Roma, invasa sede Cgil. Landini: 'Squadrismo fascista'. Dal Pd a FI la condanna dei parti… - eziomauro : Roma, bufera su Michetti dopo le frasi sulla Shoah: 'Per ebrei pietà perché avevano banche'. Pd: 'Si vergogni'… - tonizeta24 : No Green Pass, attaccata la sede della CGIL di Roma - KvaltinovaB : Roma, piazza del Popolo: la manifestazione contro il Green Pass -