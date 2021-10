“Provvedimenti legali”. Ida Platano non può passarci sopra. È furiosa dopo il caos a UeD: “C’è un limite a tutto” (Di sabato 9 ottobre 2021) Uomini e Donne, i riflettori restano accesi su Ida Platano. Il pubblico italiano ha già avuto modo di assistere al momento di rottura avvenuto tra Ida e Marcello Messina, alla luce di alcuni dubbi che avrebbe sollevato proprio il cavaliere. Di fronte alle continue conferme di affetto sollevate da Ida, Marcello ha sentito di fare qualche passo indietro. Ma le novità non finiscono qui. Le parole di Marcello Messina arrivano come un fulmine a ciel sereno: “Sei bellissima, ma noi due non ci capiamo”, queste le parole del cavaliere che avrebbero poi portato a un confronto faccia a faccia con Ida. La dama avrebbe raccontato di essersi sentita umiliata. “L’episodio che mi ha lasciato l’amaro in bocca è stato quando mi sono alzata per andare al bagno, e nel momento in cui sono tornata in camera ho trovato Marcello vestito che si allacciava le scarpe come voler ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Uomini e Donne, i riflettori restano accesi su Ida. Il pubblico italiano ha già avuto modo di assistere al momento di rottura avvenuto tra Ida e Marcello Messina, alla luce di alcuni dubbi che avrebbe sollevato proprio il cavaliere. Di fronte alle continue conferme di affetto sollevate da Ida, Marcello ha sentito di fare qualche passo indietro. Ma le novità non finiscono qui. Le parole di Marcello Messina arrivano come un fulmine a ciel sereno: “Sei bellissima, ma noi due non ci capiamo”, queste le parole del cavaliere che avrebbero poi portato a un confronto faccia a faccia con Ida. La dama avrebbe raccontato di essersi sentita umiliata. “L’episodio che mi ha lasciato l’amaro in bocca è stato quando mi sono alzata per andare al bagno, e nel momento in cui sono tornata in camera ho trovato Marcello vestito che si allacciava le scarpe come voler ...

Advertising

politicaadestra : @corradoformigli speriamo che presto Mussolini (Rachele) prenda provvedimenti legali verso di lei …. Però che pecca… - Vale45091325 : #prelemi Pedro e gloria io inizierei a provvedere provvedimenti per vie legali perché sti giorni se toccato veramente il fondo - fisco24_info : Revisori legali: definita la procedura per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori: Pubblicato sulla Gazzetta Uff… - SAILORYOHAN : dei seri provvedimenti legali secondo me ?? - porros71 : RT @SGOwnsMySoul: Se solo questa rabbia e questo odio fossero stati direzionati verso i VERI colpevoli di questa tragica vicenda, forse sar… -